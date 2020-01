No último curso de inspetores as mulheres eram 72%.

O burburinho fez-se sentir no auditório da sede da Polícia Judiciária (PJ) quando começaram a ser chamados os nomes dos novos inspetores e inspetoras que iniciavam nesse dia, em outubro passado, o seu estágio: 28 (72%) eram mulheres e apenas 11 (28%) homens. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, fez questão em salientar o momento em que as Sofias, Teresas, Marias, Cátias, se perfilaram no palco orgulhosas da conquista. Na verdade, tratava-se de uma cena inédita em que uma maioria esmagadora de mulheres tomava posse na carreira de investigação criminal numa polícia tradicional e historicamente masculina - porque tinha o combate ao crime violento no seu core business.

Presentemente, já são quase 30% entre dirigentes e inspetoras, com o maior número de sempre de mulheres a ocupar cargos de topo e sensíveis - entre elas a diretora nacional adjunta, Luísa Proença, a diretora da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Saudade Nunes, a diretora da Unidade Nacional de Contraterrorismo e a diretora do Laboratório de Polícia Científica, Alexandra André.