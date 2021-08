Abel Ferreira continua empenhado em fazer história no Brasil, ao serviço do Palmeiras. Depois de no ano passado ter conduzido o Verdão à conquista da Taça Libertadores (venceu o Santos na final), o treinador português garantiu na madrugada de ontem o apuramento para as meias-finais da Champions da América do Sul, com uma vitória por 3-0 sobre o rival São Paulo, depois de um empate 1-1 na primeira mão, no Estádio Morumbi. A final está já em ponto de mira, ainda que falte um último obstáculo para a atingir, que será o Atlético Mineiro ou o River Plate, que mediram forças esta madrugada, depois de na primeira mão os brasileiros terem vencido por 1-0 na Argentina.

O técnico nascido há 42 anos em Penafiel pode muito bem entrar num restrito lote de treinadores que conseguiram vencer a Libertadores em anos consecutivos. Aliás, esta proeza não é alcançada desde 2001, quando o argentino Carlos Bianchi levou o Boca Juniors ao segundo título consecutivo, com uma equipa que tinha como grande estrela Juan Román Riquelme.