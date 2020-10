É a glória. Vinicius de Moraes, poeta, letrista da bossa nova, diplomata de carreira, músico - o seu instrumento era o uísque - e irresistível sedutor, acaba de ser citado pelo Papa Francisco na sua nova encíclica, Todos Irmãos, divulgada há alguns dias pelo Vaticano. O texto de Vinicius a que o Papa se referiu foi "A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida". É um trecho do monólogo em meio à letra do Samba da Bênção, que ele e o violonista Baden Powell compuseram em 1962 - uma das primeiras entre as mais de 30 canções que fariam juntos nos dois anos seguintes e que incluíram pequenas obras-primas como Apelo, Consolação, Berimbau, Deixa, Samba em Prelúdio, O Astronauta, Formosa, Amei Tanto e Tempo Feliz. E não sejamos soberbos, mas, se se tivesse dedicado mais a fundo, o Papa acharia outros versos dignos de citação nesses sambas.

Duvida? Eis alguns: "Quem de dentro de si não sai/ Vai morrer sem amar ninguém/

O dinheiro de quem não dá/ É o trabalho de quem não tem", em Berimbau. "O homem que diz 'sou' não é/ Porque quem é mesmo é 'não sou'/ O homem que diz 'tô' não está/ Porque ninguém está quando quer", em Canto de Ossanha. "Se não tivesse o amor/ Se não tivesse essa dor/ E se não tivesse o sofrer/ E se não tivesse o chorar/ Melhor era tudo se acabar", em Consolação. Todos, em minha opinião, se aplicam à mensagem da necessidade de diálogo entre os povos, as culturas, os sistemas políticos, os modelos económicos e até entre as várias crenças, pregada na encíclica. Pois, se querem saber, tudo isto é Vinicius na veia. Foi um homem que levou a vida propondo a harmonia entre a alta e a baixa cultura, o amor e a paixão - casou-se nove vezes - e até entre Cristo e o seu correspondente no candomblé, Oxalá.