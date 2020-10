No Largo do Menino Deus, paredes-meias com o Castelo de São Jorge, levanta-se a imponente fachada da igreja com o mesmo nome, mandada construir no início do século XVIII por D. João V para cumprir um voto pelo nascimento do herdeiro. Monumento nacional há mais de cem anos, é um legado deixado à história - aquela que conta os feitos dos reis, que leva o nome de arquitetos famosos, que mostra a obra feita para a posteridade. Mas na escadaria da igreja, debaixo dos pés de quem passa, quase impercetível ao olhar, esconde-se outra história, sem éditos reais nem protagonistas famosos - a da vida quotidiana da cidade e das marcas que nela deixaram muitas gerações de lisboetas anónimos.

É preciso saber que está ali e fixar o olhar na pedra para descortinar as linhas quadriculadas que definem o alquerque de doze, um jogo que ao longo de séculos foi jogado nas ruas não só da capital, mas de todo o país. Dos cerca de 50 exemplares de jogos lúdicos até agora descobertos em Lisboa, inscritos na pedra em locais tão diferentes como a Sé, o Cais das Colunas ou o Jardim das Necessidades, a maioria é precisamente este alquerque de doze, o que deixa antever que seria um dos jogos mais populares a ocupar as horas vagas dos lisboetas.