5.ª vaga. Não deixemos que a impaciência leve a melhor

Quando aqui escrevi sobre a quinta vaga que assolava já o norte e o centro da Europa e que, inevitavelmente, chegaria a Portugal, alguns leitores e fontes consideraram que estaria a ser pessimista, característica que, aliás, não me assiste. Não se tratava de pessimismo, mas de matemática. Pelas contas, a estatística e os modelos matemáticos, que permitem fazer projeções fidedignas, não escaparíamos à quinta vaga da pandemia. Médicos e epidemiologistas admitem hoje que já cá chegou e de forma rápida, uma vez que o número de contágios por covid-19 tem vindo a aumentar todos os dias, em Portugal. Ao ponto de amanhã, sexta-feira, o primeiro-ministro ter convocado uma reunião com os peritos do Infarmed para avaliar a situação, na qual vai estar também presente o Presidente da República. Salvar o Natal exige que se implementem medidas agora e não em dezembro. Ainda que tenhamos a taxa de vacinação contra a covid-19 mais elevada da Europa, também é verdade que muitos vacinados com duas doses têm vindo a ficar infetados e, em certos casos, dão entrada nos hospitais.

Do verão para cá, as máscaras parecem ter caído em desuso para uma parte da população, bem como o álcool-gel para desinfetar as mãos. Mas esses acessórios devem continuar a ser utilizados, uma vez que a pandemia não é coisa "do passado, mas do presente", como já alertou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. Só no domingo, o país atingiu os 15 óbitos, o que não acontecia desde julho, e os casos têm vindo a aproximar-se dos 2 mil por dia.

Ainda vamos ter de esperar até 2022 para que cheguem as vacinas da segunda geração que vão bloquear a transmissão do vírus, como avançou o DN, em primeira mão, nesta terça-feira. Só então poderemos respirar de alívio. "Só precisamos de ganhar algum tempo ao vírus para vencermos a batalha", porque "a segunda geração de vacinas que está a ser desenvolvida vai atacar a transmissão e deve chegar já para o próximo ano", disse ao DN o imunologista Manuel Santos Rosa.

Ganhar tempo é preciso, até porque já se percebeu e comprovou que a imunidade de grupo não passa de um anseio. As vacinas que estão a ser usadas hoje, em todo o mundo, protegem da gravidade da doença e têm vindo a evitar mortes, mas não criam a imunidade coletiva.

Não deixemos que a impaciência leve a melhor. É aparentemente mais fácil ser precipitado nas decisões e exigir resultados no curto prazo, para afagar o ego e calar os demais. Mais difícil e sustentável é ter a energia e a perseverança suficientes para fazer corridas de fundo e chegar ao fim, sem perder ninguém pelo caminho e sem colocar a vida em risco. Antes de quaisquer decisões mais radicais que possam levar a novos confinamentos - hipótese já recusada pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira -, o que se pede agora é um pouco mais de paciência. Não dói e pode salvar o Natal.