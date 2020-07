O nome do mítico cavalo alado branco não terá sido por acaso. Pegasus, o sistema de ciberespionagem da empresa israelita NSO que esta semana voltou a ser notícia por ter sido utilizado para espiar responsáveis políticos europeus, é capaz de chegar onde os seus congéneres não conseguem: voa tão velozmente pelo ciberespaço que é difícil de detetar e, pelo caminho, apanha até o que está nas "nuvens".

Produto do NSO Group, startup formada há dez anos, em Herzliya, perto de Telavive, por três ex-membros dos serviços de espionagem israelita, Niv Carmi, Omri Lavie e Shalev Hulio, o sistema informático na base do Pegasus é formalmente classificado como um serviço de cibervigilância com fins de segurança. Graças a uma autorização de exportação do Ministério da Defesa do Governo de Israel, este sistema é liceniado exclusivamente a entidades governamentais e não a empresas privadas.