Incêndios. Drones made in Portugal nascem a contrarrelógio

No meio de campos de vinhas da região Oeste há uma vivenda amarela onde 20 jovens engenheiros e técnicos trabalham dia e noite para construir 12 drones prometidos para prevenir incêndios. Estão a contrarrelógio, o prazo é apertado - o contrato assinado com a Força Aérea a 3 de julho dá-lhes até 2 de agosto para entregar todas as aeronaves.

A casa é atualmente a sede da UAVision, uma pequena empresa que bateu os grandes da indústria aeronáutica num concurso, sob enorme contestação e alegações de favorecimento.