Os hotéis de luxo onde Sporting, Benfica e FCP preparam a época

No caso do Sporting, o estágio de pré-época já terminou nesta segunda-feira, mas fez-se na Suíça pelo terceiro ano consecutivo, embora com novo treinador a vestir de verde e branco. Os comandados de José Peseiro ficaram instalados no La Réserve Genève Hotel & Spa, hotel que também já acolheu a seleção nacional.

O luxuoso hotel de 5 estrelas situa-se nas margens do lago de Genebra e está rodeado de um parque paisagístico com cerca de quatro hectares. Por lá, os jogadores tiveram à disposição piscinas interiores e exteriores, um spa com 2000 metros quadrados, banho turco, saunas, banhos de vapor, um centro de fitness, 17 salas de tratamentos e ainda quatro restaurantes.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sporting viaja até à Suíça para preparar a época. Leões defrontaram o Neuchâtel Xamax, o Nice e o Stade Lausanne.

Já o Benfica viajou até Needwood, Staffordshire, no Reino Unido, onde ficará até ao próximo dia 20 de julho. O local escolhido pela equipa de Rui Vitória foi o centro de estágios de St. George's Park, que acolhe frequentemente as seleções inglesas.

Para pernoitar, os jogadores não têm sequer de sair do centro, já que estão instalados no Hilton at St George's Park, no interior do empreendimento.

A cerca de 9,7 km de Burton Upon Trent e a 35 minutos do aeroporto de East Midlands, o St. George's Park é um centro de estágio com instalações de treino e um centro nacional de medicina e ciência desportiva. Tem ainda 13 salas de reuniões, 350 lugares de estacionamento, um centro de bem-estar, uma piscina interior e um spa. E está bem perto dos parques temáticos Alton Towers e Drayton Manor.

Os encarnados estão em estágio em Inglaterra até dia 20 e no dia seguinte defrontam o Sevilha, em Zurique.

Já o FC Porto iniciou a temporada no passado dia 2 de julho e resolveu ficar por terras lusas. Os dragões de Sérgio Conceição estão atualmente em estágio no Algarve, onde vão permanecer até dia 25 de julho. Durante os trabalhos de preparação para a época que aí vem, os azuis e brancos ficam hospedados no Cascade Wellness & Lifestyle Resort (http://www.cascaderesortalgarve.com/), em Lagos.

Com vista para a praia de Porto de Mós, o hotel escolhido pela comitiva do FC Porto tem uma piscina exterior, spa com tratamentos de beleza e massagens, banheira de hidromassagem e sauna.

Os quartos estão decorados com pormenores inspirados nos descobrimentos portugueses. Todos têm varanda e nos dois restaurantes do hotel é servida cozinha algarvia com um toque inovador.

Os dragões estão em Lagos, onde vão participar na Algarve Football Cup juntamente com o Everton e o Lille. No dia 28 regressam ao Porto para receber o Newcastle.

A época 2018-2019 está aí, e estas semanas de preparação - apesar de todo o glamour dos hotéis escolhidos - são de muito trabalho.

O primeiro dos três grandes a entrar em campo é mesmo o FC Porto. Os dragões defrontam o Desportivo das Aves, no Estádio Municipal de Aveiro, no dia 4 de agosto. Oito dias depois arranca a primeira jornada da Liga. O Benfica recebe o Vitória SC, o FC Porto recebe o Chaves e o Sporting desloca-se a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense.