O Parlamento esperava respostas, mas poucos esclarecimentos deixou ontem Manuel Pinho na sua intervenção na audição na comissão parlamentar da Economia, Inovação e Obras Públicas, na Assembleia da República. A falta de respostas de Manuel Pinho às perguntas dos deputados foi vista por alguns como falta de respeito pelas instituições. Um argumento que Ricardo Sá Fernandes, seu advogado, considerou vazio: Pinho só teria desrespeitado o Parlamento com a ausência de respostas sobre as eventuais ligações ao GES caso "não tivesse previamente avisado ao que vinha", justificou.

A verdade é que pouco ou nada foi dito na comissão de inquérito parlamentar de ontem. Senão, vejamos:

Sobre o GES: "Nem sequer sou arguido", argumentou o antigo ministro da Economia de José Sócrates, recusando responder a todas as questões do PSD sobre as ligações ao Grupo Espírito Santo. Frisou apenas uma coisa: "Não tenho conhecimento de conversas entre Sócrates e Salgado."

Sobre as rendas excessivas: Questionado repetidamente sobre os pagamentos que terão sido realizados a "uma nova sociedade 'offshore' descoberta a Manuel Pinho, chamada Tartaruga Foundation, com sede no Panamá, por parte da Espírito Santo (ES) Enterprises, o antigo governante recusou responder a essa matéria por estar "em avaliação judiciária". "Esta opção resulta do meu exercício do direito de defesa. Pelo exposto mantenho que não responderei a questões relacionadas com o GES [Grupo Espírito Santo] e em investigação judiciária", disse. Por fim, o antigo ministro da Economia lamentou a insistência em questões "fora do âmbito", uma vez que "o PSD foi importantíssimo [nas rendas da energia], é o pai dos CMEC [custos para a manutenção do equilíbrio contratual] e a mãe das barragens".

Sobre os preços da eletricidade: Foi um dos poucos assuntos em que o antigo ministro não reservou a sua opinião, afirmando partilhar a opinião da maioria dos portugueses. "A fatura de eletricidade é uma vaca leiteira. Cobra-se tudo através da fatura de eletricidade e depois o problema é das rendas excessivas", criticou Manuel Pinho. "Em primeiro lugar a eletricidade é muito cara. Em segundo lugar, há um trânsito enorme entre a política e as empresas e, por uma questão de caridade, não vou dar exemplos. Nós temos um grande problema que é a eletricidade cara e a proposta que eu faço é pegar em políticas que no fundo são subscritas por todos os partidos que aqui estão representados e conseguir uma redução do preço para todos os consumidores de 10% e para os consumidores com menos meios 13%", disse.

Ficaram, assim, sem resposta as dezenas de perguntas dos deputados relativas aos eventuais pagamentos que Manuel Pinho terá recebido pelo Grupo Espírito Santo (GES) enquanto ministro da Economia do governo de José Sócrates, com o argumento de se tratar de matérias "em avaliação judiciária".