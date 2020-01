Adelino Maltez: "Como não há sinais de apodrecimento do PS, o PSD está em crise"

As prioridades de Luís Montenegro: "No partido a prioridade é a unidade"

As prioridades de Rui Rio: "Temos de começar já a trabalhar nas autárquicas 2021"

Rui Rio ou Luís Montenegro? Um dos dois sairá hoje vencedor da corrida à liderança do PSD numa segunda e inédita volta das diretas no partido. O atual presidente social-democrata partiu em vantagem em relação ao opositor, que não gosta que o vejam como "adversário". Na primeira volta, no passado sábado, Rio esteve por uma unha negra, a 0,56%, 344 votos, de conseguir a maioria. Montenegro respirou de alívio e partiu para a luta pelos votos de Miguel Pinto Luz, os 9,3% que lhe couberam. Sem que o recandidato à liderança tenha baixado os braços.

Nesta curta semana entre uma eleição e a outra travou-se uma luta de bastidores , feita de muito terreno palmilhado a tentar convencer o eleitorado alheio, entre os 40 604 militantes com as quotas pagas, como de permeio houve acusações de de lugares oferecidos em troca de apoios e de votos delegados em Freixo de Espada à Cinta a favor de Rio e que Montenegro quer ver investigados pelo Conselho Nacional de Jurisdição do partido.