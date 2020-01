Em novembro passado, vários artistas brasileiros foram convidados a dar o seu testemunho, dez minutos, não mais, numa audiência pública do Supremo Tribunal de Justiça (STF). O assunto era censura. A mais alta instância do poder judicial brasileiro queria conhecer as queixas, ou ainda só receios, que os artistas teriam sobre a liberdade com que se exprimem.

Semanas depois, os humoristas do Porta dos Fundos fizeram uma sátira intitulada Especial de Natal, com um Jesus um bocado iconoclasta, que passou com sucesso na Netflix e indignou alguns. O presidente Jair Bolsonaro espingardou, com palavras, contra um alegado insulto aos cristãos e uns terroristas bombardearam, com cocktail molotov, a sede do Porta dos Fundos. Nessa altura, o vídeo do testemunho que Gregório Duvivier, um dos humoristas do Porta dos Fundos, havia dado na tal na audiência do STF foi muito divulgado por cá.