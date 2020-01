Entre os ditadores derrubados pela Primavera Árabe de 2011, o líbio Muammar Kadhafi foi o que teve o destino mais trágico: nem o exílio, como o tunisino Ben Ali, nem a prisão, como o egípcio Hosni Mubarak. Teve um fim bem mais parecido com o do líder iraquiano Saddam Hussein, derrotado, capturado e executado quase uma década antes. A revolta contra Kadhafi acabou em morte, por linchamento, e com os derradeiros momentos filmados por telemóveis. O rosto tanto de estupefação como de horror do governante líbio impressionava quem quer que visse as imagens e estas foram transmitidas pelas televisões do mundo inteiro. Também a morte de Saddam foi filmada.

Passados pouco mais de oito anos sobre o fim de Kadhafi (morto a 20 de outubro de 2011), não falta na Líbia quem admita que a vida era melhor no tempo do ditador. As pessoas dizem-no em voz baixa aos jornalistas estrangeiros, mas a verdade é que o caos que se seguiu à queda do regime explica as comparações. A Líbia está mergulhada numa guerra civil e o provável vencedor desta até é um antigo aliado de Kadhafi depois caído em desgraça, o marechal Khalifa Haftar. Este, com a sua base de poder baseada no leste do país, a Cirenaica, controla quase todo o território com exceção de Trípoli, a capital, também coração da província da Tripolitânia. Quem resiste à ofensiva final de Haftar é o governo chefiado por Fayez al-Sarraj , reconhecido pelas Nações Unidas, mas muito dependente das milícias armadas, sobretudo da de Misrata.