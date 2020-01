Médicos, enfermeiros e administrativos queriam uma boa USF. Criaram-na

As oito pessoas sentadas na sala de espera faziam que o espaço parecesse vazio. No atendimento, só uma administrativa, mas o suficiente para aquela quarta-feira, já perto da hora de almoço O silêncio na sala contrastava com a confusão, a tensão e até a agressividade, tantas vezes sentidas em outras unidades de saúde. O espaço, amplo, com muita luz e a deixar ver condições "excelentes", como depois nos confirmaram, talvez também contribua para a atitude.

A verdade é que aquela unidade não é uma unidade qualquer. É das mais recentes no país, abriu portas no dia 10 de dezembro e está a ser construída de raiz, por sete médicos, seis enfermeiras e três administrativas. Desde a ideia, que surgiu dos médicos, seis mulheres e um homem, ao projeto em papel que já contou com a participação de mais seis enfermeiras e de três administrativas, até agora, ao dia-a-dia, em que vão acrescentando sempre mais alguma coisa ou corrigindo outras.