Os homens chegaram quando os alunos internos da escola secundária de Ciências na cidade de Kankara, no estado nigeriano de Katsina, se preparavam para dormir, no dia 11, sexta-feira. Aos primeiros tiros, houve alunos que tentaram fugir, outros que se esconderam. Mas os homens disseram que estavam ali para os proteger e acabaram por os juntar todos no mesmo espaço, antes de os dividirem em três grupos e levarem-nos a pé pela floresta para o estado vizinho de Zamfara.

O ataque em que centenas de alunos foram levados foi perpetrado por grupos armados, mas reivindicado pelo Boko Haram, o grupo terrorista que está ativo há mais de uma década. O grupo, liderado por Abubakar Shekau, reivindicou na terça-feira o ataque, que ocorreu a centenas de quilómetros da zona onde tradicionalmente opera. O mesmo grupo que, em 2014, raptou 276 alunas de uma escola de Chibok; mais de uma centena continuam desaparecidas.