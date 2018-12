Steven N'Zonzi (AS Roma), Fernando Muslera (Galatasaray) e Pablo Fornals (Villarreal) são as figuras dos adversários de FC Porto, Benfica e Sporting nas competições europeias.

O sorteio realizado nesta segunda-feira podia ter sido bem pior para as equipas portuguesas que ainda estão nas competições europeias. Mas não se pode dizer que os adversários sejam favas contadas. O FC Porto, o único representante português na Champions, terá pela frente a Roma, um histórico italiano que atualmente é sexto classificado na Serie A. Na Liga Europa, o Benfica apanhou o Galatasaray, o campeão turco que os dragões venceram por duas vezes na fase de grupos e que está no quinto lugar do campeonato do seu país. Já o Sporting livrou-se de tubarões como Inter Milão, Nápoles ou Chelsea e terá pela frente o Villarreal, uma equipa longe dos seus melhores dias, que atualmente é 17.ª classificada na Liga espanhola.

FC Porto no caminho da Roma de Marcano

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões colocou a AS Roma, semifinalista da última edição da prova, no caminho do FC Porto, único representante português. A primeira mão vai jogar-se na capital italiana a 12 de fevereiro e a segunda no Dragão, a 5 de março.

Os dragões evitaram assim tubarões como Liverpool, Manchester United ou Atlético Madrid, tendo pela frente aquele que é o sexto classificado da liga italiana, já a 22 pontos da líder Juventus. Na Liga dos Campeões, os romanos ficaram em segundo lugar no grupo G, tendo somado três vitórias e outras tantas derrotas, tendo ficado atrás do Real Madrid e à frente de Viktoria Plzen e CSKA Moscovo.

Orientada por Eusebio Di Francesco - ainda que com o emprego em risco e com Paulo Sousa na calha para a sucessão -, a formação da capital italiana tem alternado entre um sistema de três centrais e outro de quatro defesas e conta com o avançado bósnio Edin Dzeko como estrela da companhia. Autor de cinco golos (em quatro jogos) na fase de grupos, apenas foi superado por Robert Lewandowski (oito, pelo Bayern Munique) e Lionel Messi (seis, pelo Barcelona). No entanto, há outros nomes de respeito no plantel, como Aleksandar Kolarov, Kostas Manolas, Alessandro Florenzi, Steven Nzonzi, Javier Pastore, El Shaarawy, as promessas Patrik Schick, Justin Kluivert, Nicolò Zaniolo, Ante Coric e Cengiz Under, o eterno Daniele De Rossi, o ex-benfiquista Bryan Cristante e... Iván Marcano, que no verão deixou o FC Porto a custo zero, após se ter sagrado campeão nacional, para assinar pela AS Roma.

© EPA/Ettore Ferrari

Francesco Totti, antigo capitão e agora dirigente da Roma, considera que a sua equipa "teve bastante sorte, considerando as outras equipas que podiam calhar", em alusão a Manchester City, Bayern Munique, PSG, Barcelona e Dortmund. Sobre Sérgio Conceição, que vestiu a camisola da Lazio e com quem disputou vários dérbis romanos, desejou que "conquiste muita coisa, mas só depois de março".

Ainda assim, as recordações do FC Porto em relação aos romanos são ótimas, pois foi contra este mesmo adversário que os portistas garantiram o apuramento para a fase de grupos da Champions em 2016-17, com um triunfo por 3-0 na capital italiana, com golos de Felipe, Layún e Jesús Corona, depois de no Porto se ter registado um empate a uma bola. Em 1981-82 já os dragões tinham levado a melhor na 1.ª eliminatória da Taça das Taças, com uma vitória por 2-0 nas Antas e um 0-0 em Roma.

"Sei que os últimos confrontos não têm corrido bem para nós, mas nos dois jogos que temos pela frente vamos tentar dar a volta à história", prometeu o treinador Eusebio Di Francesco, que elogiou os azuis e brancos: "O sorteio ditou que vamos defrontar o FC Porto, que amealhou mais pontos do que qualquer outra equipa na fase de grupos e lidera o campeonato português."

Confrontos com equipas portuguesas: 19J 7V 5E 7D 22GM 21GS.

Títulos: 1 Taça das Cidades com Feira, 3 ligas italianas, 9 Taças de Itália e 2 Supertaças de Itália.

Melhor participação na Champions: Finalista vencido (1983-84).

Valor de mercado: 382,05 milhões de euros (dados transfermarkt).

Onze-Tipo (4x2x3x1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; Nzonzi e Cristante; Under, Pellegrini e El Shaarawy; Dzeko.

Treinador: Eusebio Di Francesco.

A análise de Pedro Bouças (autor do blogue Lateral Esquerdo):

"A equipa de Di Francesco tem sido uma das desilusões da época, embora tenha chegado aos oitavos-de-final. É uma equipa pouco experiente em termos individuais, e pouco definida em termos coletivos. A linha média é frequentemente arrastada aos movimentos dos médios adversários, e não têm comportamentos adequados de controlo em organização defensiva. São à data uma equipa que consente muitos espaços entre os setores, e que são passíveis de explorar, mesmo pelo modelo de Sérgio Conceição, num jogo mais direto, e ganho da segunda bola no espaço aberto pela pressão dos italianos. Ofensivamente vivem bastante dos impulsos individuais dos seus melhores jogadores, e aqui reside o seu ponto mais forte. Há tanta qualidade individual do ponto de vista ofensivo, que a qualquer momento, mesmo que coletivamente se note alguma incapacidade para definir caminhos de forma conjunta, a Roma pode chegar ao golo. São vários os jogadores de nível elevadíssimo, capazes de pensar e executar o jogo a um nível muito alto no contexto europeu. Contudo, por aquilo que é na atualidade o modelo de jogo da equipa, emerge Nzonzi, porque para além da qualidade que demonstra com bola, expressa sobretudo na qualidade do seu passe, tem disponibilidade para colar a equipa nos diferentes momentos do jogo, pela sua passada larga e chegada rápida à frente e atrás. Não tendo o talento de outros como Pastore, Kluivert ou Under, é o elemento mais preponderante no jogar da equipa de Roma."

Benfica: Um ambiente infernal e um Galatasaray com dois ex-portistas

O Benfica vai medir forças nos 16 avos-de-final da Liga Europa com o Galatasaray, equipa turca que caiu na fase de grupos da Champions precisamente no mesmo agrupamento que o FC Porto - perdeu no Dragão por 1-0 e em Istambul por 3-2. A primeira mão é no dia 14 de fevereiro em Istambul; a segunda na Luz, a 21.

"O Galatasaray veio da Champions como nós e temos de estar preparados. Na Turquia, o ambiente é muito difícil. A nossa equipa vai estar à altura, porque já conhecemos e já enfrentámos este género de ambientes. Espero um jogo muito difícil, mas o Benfica acredita sempre na passagem", afirmou Luisão à BTV, ele que representou os encarnados no sorteio.

O Galatasaray é atualmente o quinto classificado no campeonato da Turquia e está a oito pontos do líder Istanbul Basaksehir. A equipa é treinada pelo histórico Fatih Terim e conta no plantel com dois ex-jogadores portistas, os brasileiros Maicon e Fernando.

As grandes figuras dos turcos são o cabo-verdiano Garry Rodrigues (passou pelo Real de Massamá), 28 anos, um extremo esquerdo que aparece muitas vezes na zona central e conta com quatro golos em 22 jogos oficiais disputados nesta temporada; o suíço Eren Derdiyok, 30 anos, o maior goleador deste conjunto, com nove golos apontados, que está desde 2016 no clube e que no passado atuou no futebol alemão - no Bayer Leverkusen e no Hoffenheim. Depois há ainda o guarda-redes Fernando Muslera, de 32 anos, internacional pelo Uruguai.

© EPA/Sedat Suna

O histórico de confrontos entre o Galatasaray e o Benfica é de apenas três jogos: duas vitórias dos turcos, um triunfo das águias. O primeiro duelo aconteceu na época 2008-09, na fase de grupos da Taça UEFA, com o Benfica de Quique Flores a ser derrotado em pleno Estádio da Luz por 2-0 diante de um Galatasaray onde atuava o português Fernando Meira, o turco Arda Turan e o checo Milan Baros.

Os restantes dois confrontos realizaram-se na época 2015-16, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Na primeira mão, em Istambul, o Gala venceu por 2-1 o Benfica, já orientado por Rui Vitória. Gaitán marcou logo aos dois minutos, mas Selçuk Ínan e Podolski selaram o triunfo dos turcos. Na segunda mão, na Luz, idêntico resultado a favor das águias, com golos de Jonas e Luisão (Podolski marcou para os turcos).

O Galatasaray é um dos históricos do futebol turco (é o clube com mais títulos), a par do Fenerbahçe e do Besiktas, que conquistou 21 campeonatos do seu país e teve um dos pontos altos da sua história em 1999-00, quando conquistou a Taça UEFA, batendo na final o Arsenal no desempate por grandes penalidades. Nesse ano, a equipa que na altura também era treinada por Fatih Terim tinha no plantel jogadores como Cláudio Taffarel, Popescu, Hagi e Hakan Sukur. No início da temporada 2000-01 venceram também a Supertaça Europeia, batendo o Real Madrid, por 2-1, com dois golos de Mário Jardel.

Uma das principais contrariedades que o Benfica terá pela frente é o ambiente que vão encontrar na Turk Telekom Arena, em Istambul, no jogo da primeira mão, que se realiza a 14 de fevereiro, um recinto com capacidade para 52 mil pessoas que os adeptos do Gala fazem questão de tornar um verdadeiro inferno para os adversários. Há uns anos, uma medição feita ao ruído do estádio do Galatasaray apontou um registo de 131 decibéis, mais do que um martelo pneumático.

Confrontos com equipas portuguesas: 10J 5V 5D 12GM 13GS.

Títulos: 21 ligas turcas, 1 Taça UEFA, 1 Supertaça Europeia, 17 Taças da Turquia e 15 Supertaças da Turquia.

Melhor participação na Liga Europa: Vencedor (1999-00).

Valor de mercado: 95,95 milhões de euros (dados transfermarkt).

Onze-Tipo (4X1X4X1): Muslera; Mariano, Maicon, Ozan Kabak e Nagatomo; Ryan Donk; Feghouli, Fernando, Ndiaye e Garry Rodrigues; Derdiyok.

Treinador: Fatih Terim.

A análise de Pedro Bouças (autor do blogue Lateral Esquerdo):

"Parte dum sistema de 4x3x3, e é uma equipa que procura ser bastante paciente em posse, e chegar às zonas de finalização de forma apoiada e controlada. Ofensivamente procura impor o seu jogo e ser protagonista. É defensivamente que se notam as maiores lacunas. Organiza-se num 4x4x1x1 sem bola, mas sem articulação entre os elementos da linha média. Em controlo, permite muito espaço dentro do próprio setor, e, quando sai para pressionar, parte a equipa em 4x4x2, não controlando o primeiro espaço nas costas dos dois avançados, pelo que se desequilibra e estende demasiado sem posse no campo, dando espaço para as acelerações contrárias. O Benfica parte como favorito para a eliminatória, embora se perceba que também esta será equilibrada, e que dependerá bastante da capacidade que o Benfica encontrar para sair da pressão com bola no chão, para então aproveitar o desequilíbrio adversário. O jogador mais em foco é o Muslera, o guarda-redes muito experiente e de grande qualidade, que funciona como uma espécie de última e difícil barreira de ultrapassar quando a organização defensiva não resolve problemas."

Submarino amarelo no caminho dos leões

O Sporting vai encontrar na próxima fase da Liga Europa os espanhóis do Villarreal, da cidade com o mesmo nome e também conhecidos como submarino amarelo. Fundado em 10 de março de 1923, a equipa é uma das mais mediáticas e regulares da Liga espanhola nos últimos 15 anos, exceto na época de 2011-2012, em que desceu de divisão. Foi a única temporada, na última década e meia, em que o Villarreal não acabou nos sete primeiros lugares do principal campeonato espanhol.

O famoso amarelo do Villarreal remonta a 1947, quando o então presidente do clube substituiu o equipamento habitual numa loja em Valência, que não tinha em stock as camisolas brancas e calções pretos que a equipa usava. Depois foi a Castellón e comprou calções brancos que foram tingidos de azul, nascendo assim o famoso equipamento da equipa espanhola.

A alcunha "submarino amarelo" terá surgido na época de 1967-1968, altura em que a equipa tentava chegar à III divisão espanhola (apenas em 1998-1999 chegou à La Liga). Durante um jogo, adeptos atrás de uma das balizas começaram a cantar o tema Yellow Submarine ("submarino amarelo"), dos Beatles. Olhando para o equipamento da sua equipa, adaptaram a letra da famosa música para "amarillo es el Villarreal, amarillo es, amarillos es" ("o Villarreal é amarelo"). Nasceu assim a ligação entre o clube oriundo da Comunidade Valenciana e uma das mais marcantes músicas da banda de Liverpool.

© EPA/Domenech Castello

O adversário dos leões ultrapassou nesta época a fase de grupos da Liga Europa pela sétima vez, no mesmo número de participações, igualando o recorde do Ajax de presenças na fase a eliminar. Passou também a fase de grupos nas duas vezes que disputou a Taça UEFA.

Nesta época, a equipa agora treinada por Luis García, que substituiu Javier Calleja há cerca de uma semana, não atravessa um bom momento na Liga espanhola e está a fugir à tendência de ocupar sempre a primeira metade da tabela. Está neste momento na 17.ª posição, com 15 pontos em 16 jogos, e apenas um lugar acima da linha de água. No ano passado, por esta altura, ocupava o 6.º lugar, com 24 pontos.

O Villarreal defronta pela primeira vez o Sporting em jogos oficiais e chega a esta fase sem derrotas, depois de vencer o grupo G da Liga Europa, onde também estavam Rapid Viena, Rangers e Spartak Moscovo.

No entanto, as memórias recentes do submarino amarelo frente a equipas portuguesas não são as melhores. Em 2011, o FC Porto eliminou a equipa espanhola nas meias-finais da Liga Europa com uma goleada no Dragão (5-1). Uma vitória do Villarreal (3-2) no El Madrigal não foi suficiente para parar a caminhada dos azuis e brancos.

"O Sporting não estava entre os nossos adversários preferidos", começou por dizer José Manuel Llaneza, vice-presidente do Villarreal, após o sorteio. "É uma viagem curta, mas não deixa de ser um adversário muito complicado, que está sempre num nível alto em termos desportivos. É um dos clubes mais importantes de Portugal", acrescentou. O dirigente do submarino amarelo confirmou ainda que o "atual ambiente" de crise no clube dá outro contexto à eliminatória com os leões.

Do lado dos leões, Hugo Viana recordou a prestação do Villarreal na fase de grupos da Liga Europa e não acha que a atual má fase da equipa na Liga espanhola influencie a eliminatória. "O Villarreal merece todo o nosso respeito. Não perdeu nenhum jogo na fase de grupos e o facto de parecer não estar bem no campeonato não significa que o sorteio tenha sido vantajoso para nós", afirmou o antigo jogador e atual diretor desportivo do Sporting no site do clube. Afirmando que "até fevereiro muito pode acontecer", Hugo Viana disse que a passagem à próxima eliminatória "será difícil", mas confia que a equipa "estará no máximo das suas capacidades" nos dois jogos com a equipa espanhola.

A equipa onde jogam os ex-portistas Miguel Layún e Andrés Fernandez (sempre titular na Liga Europa) tem algumas referências de peso, principalmente do meio-campo para a frente. Santi Cazorla, campeão europeu pela Espanha (2008 e 2012), regressou a "casa" depois de cinco épocas no Arsenal. Com 34 anos, o médio espanhol falhou grande parte das últimas épocas em Inglaterra devido a graves lesões. Já Carlos Bacca, avançado internacional colombiano de 32 anos, chegou ao submarino amarelo na temporada passada depois de duas épocas no AC Milan e é conhecido em Espanha pelos remates certeiros. No primeiro ano em Villarreal fez 18 golos e entre 2013 e 2015 fez 48 no Sevilha. No entanto, a dupla mais utilizada na frente do ataque é composta pelo espanhol Gerard Moreno (sete golos) e o camaronês Toko-Ekambi (nove golos).

Confrontos com equipas portuguesas: 4J 2V 1E 1D 6GM 8GS.

Títulos: 2 Taças Intertoto

Melhor participação na Liga Europa: Meias-finais (2003-2004, 2010-2011 e 2015-2016).

Valor de mercado: 196,10 milhões de euros (dados transfermarkt).

Onze-Tipo (4x4x2): Andrés Fernandez; Mário Gaspar, Álvaro Gonzalez, Funes Mori e Jaume Costa; Santiago Cáseres, Manu Trigeros, Pablo Fornals e Cazorla, Gerardo Moreno e Toko-Ekambi.

Treinador: Luis García.

A análise de Pedro Bouças (autor do blogue Lateral Esquerdo):

"O Villarreal é neste momento uma incógnita. Luis García assumiu o comando da equipa há apenas uma semana, e portanto é imprevisível adivinhar a forma como modelará o Villarreal. Para já, tem optado por dar primazia ao crescimento defensivo. Organizou a equipa num 4x4x2, com linhas muito juntas e forte proteção ao corredor central. Concede a iniciativa ao adversário, e espera pelos momentos para transitar, onde Pablo Fornals traz sempre critério na transição. Mas, até à data da eliminatória, há imenso tempo para crescer ofensivamente também, e tornar-se mais ativa em ataque posicional. O jogador mais em evidência é Pablo Fornals. Posiciona-se como extremo em organização ofensiva, e é um jogador de muita qualidade técnica e critério. Pensa e desequilibra o jogo ofensivo, e é um elemento altamente desequilibrador, mesmo que nem sempre a acelerar. Previsão de uma eliminatória muito complicada para o Sporting, porque o crescimento coletivo que Luis García tem prometido logo na primeira semana de trabalho trará a Alvalade uma equipa muito capaz."

