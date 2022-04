Aqui, os homens do Planeta Terra colocaram pela terceira vez os pés na Lua, janeiro de 1971. Que o futuro guie os caminhos da Humanidade". Estas são palavras que repousam há mais de 51 anos a 384 mil Km de distância de casa, na região Fra Mauro, nas terras-altas do satélite natural da Terra. A placa deixada pelos astronautas norte-americanos Alan Shepard e Edgar Mitchell, respetivamente o quinto e sexto homens a caminharem na Lua, assinala o local da alunagem do módulo Antares. Às 9h18 de 5 de fevereiro o engenho espacial tocou no solo arenoso da cratera batizada em homenagem ao monge e cartógrafo veneziano do século XV que, entre outros trabalhos, cartografou, em 1459, o velho mundo para o rei Afonso V de Portugal. Mais de 300 anos volvidos, naquele ano de 1971, a missão Apollo 14 concretizava uma vez mais o sonho antigo da humanidade, o de visitar a Lua. A dupla de astronautas caminhou 3,3 Km e recolheu cerca de 43 Kg de material lunar. À parte todas as conquistas científicas atribuíveis à missão Apollo 14, concretizada entre 31 de janeiro e 9 de fevereiro de 1971, um episódio singular marcaria a narrativa futura daquela empresa. Pela primeira e única vez na história, um astronauta jogou golfe num campo lunar.

Havia anos que Alan Shepard preparava a sua façanha sobre a poeira lunar. O astronauta adaptara um taco de golfe a uma ferramenta de recolha de amostras do solo. Shepard incluíra duas bolas de golfe nos artefactos pessoais que lhe eram permitidos carregar desde a Terra. Na Lua, o astronauta concluiu o seu projeto. As filmagens da época atestam as duas tacadas nas bolas. Esforço que mereceu de Shepard um comentário: "milhas e milhas e milhas", numa referência ao voo do par de objetos que progrediu sem encontrar resistência na baixa gravidade da Lua, perto de um sexto daquela encontrada na Terra. Em 2021, para comemorar o 50.º aniversário do feito da Apollo 14, o especialista em imagens Andy Saunders, calculou digitalmente a distância percorrida pelas duas bolas arremessadas por Shepard, para concluir que as "milhas e milhas" pecaram por excesso de otimismo: as duas tacadas lunares do astronauta alcançaram os 21 e 40 metros respetivamente.