Mesmo à distância de um continente, o neurocientista António Damásio mantém-se bem informado da situação da pandemia em Portugal. Tanto assim que a dado momento da entrevistaevoca a perda recente da cientista Maria de Sousa como uma das grandes tragédias desta crise, e a voz fica-lhe embargada por largos segundos. O diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade da Califórnia do Sul revela que está a terminar um novo livro e que a situação que se vive no mundo irá obrigá-lo a fazer certas alterações na versão quase final. O tema desse livro faz parte da área do conhecimento a que se tem dedicado durante toda a vida: o estudo das emoções. É impossível não lhe perguntar se quando acontece uma catástrofe desta dimensão existe um questionamento sobre a importância do seu objeto de estudo ou é mais uma razão para o continuar. António Damásio não hesita: "É mais uma razão para continuar. Não tenho dúvida nenhuma sobre o valor da profissão de cientista e o valor daquilo que os cientistas trazem, muito particularmente na área da grande biologia e do ser humano cognitivo e emocional - é, aliás, uma situação que valoriza o que as pessoas que têm este tipo de trabalho fazem."

O que faz um neurocientista que está de quarentena em casa desde há algumas semanas devido ao covid-19 é uma curiosidade a que responde convicto: "Pensa-se que teremos muito tempo livre, mas vários dos amigos e colegas com quem nós [o casal] falamos mostram que é muito menor ou, pelo menos, que estamos muito mais ocupados. Há constantemente o telefone e o e-mail, por exemplo. As horas é que são diferentes, pois o tempo que uma pessoa perde num automóvel está neste momento a ser ocupado com outras coisas em casa. Portanto, a ideia de existir mais tempo livre para quem tem a possibilidade - que é um luxo - de trabalhar em casa não é verdadeira. Claro que se a profissão for piloto de aviões irá ter muito mais tempo livre, acontecerá o mesmo ao cozinheiro de um restaurante, mas neste grupo de profissões estranhas que têm que ver com ciência e pensamento é ao contrário, as pessoas podem ser mais produtivas." Em jeito de conclusão afirma: "Tudo o que estamos a viver é muito estranho e ainda nos estamos a adaptar. É preciso encontrar as melhores soluções porque não será assim tão depressa que se vai sair disto."