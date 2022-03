Odessa, que a Ucrânia teme ser o próximo alvo da ofensiva da Rússia no sul, é o principal porto do país e vital para a sua economia. Mas a cidade de um milhão de pessoas, perto das fronteiras com a Roménia e a Moldávia, também ocupa um lugar especial no imaginário russo.

Um porto cosmopolita com uma impressionante arquitetura do século XIX, praias de areia e clima mediterrânico, a maioria dos seus habitantes fala russo desde os seus dias como o segundo porto do império.