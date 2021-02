Duas luzes ao fundo do túnel

Há boas notícias na redução do número infetados com covid-19 e de mortos. Para já, 1502 casos e 111 óbitos. Há outros dados que importa destacar: uma queda nos internamentos, com menos 32 pessoas em unidades de cuidados intensivos e menos 350 internados em enfermaria. São factos apurados no dia de Carnaval. Veremos como corre o resto da semana. O visível achatamento da curva traz algum ânimo ao Serviço Nacional de Saúde, mas também à economia em geral e ao ensino.

Os especialistas e o governo consideraram, na semana passada, que qualquer reabertura do país só seria possível quando fossem registados menos de dois mil casos por dia. Alunos e professores anseiam pelo regresso ao ensino presencial, diz a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil, entrevistada nesta edição. Nenhum outro sistema, que não o presencial, consegue transformar a empatia e a relação aluno-professor numa ferramenta de aprendizagem tão forte. E começa a ver-se luz ao fundo do túnel, ainda que ténue.

Outro sinal de esperança surgiu nesta semana com o plano do governo para a recuperação económica do país. Já foi publicado o documento com as principais reformas que o executivo quer levar a cabo com a chamada "bazuca europeia". O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções, podendo ainda recorrer a empréstimos a uma taxa de juro baixa.

Foram definidas três dimensões consideradas estruturantes para esta aposta - a da resiliência, a da transição climática e a da transição digital -, às quais serão alocados 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido das verbas europeias pós-crise. Serão contemplados a habitação, o investimento, a inovação, as qualificações.

Não ficará esquecido o Serviço Nacional de Saúde e as respostas sociais. O PRR vai estar em consulta pública até ao dia 1 de março. Quanto às empresas, ainda estão expectantes para perceberem como é que a bazuca poderá realmente ajudá-las a manter postos de trabalho e a resistirem no futuro próximo.