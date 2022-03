O mundo ao contrário

A guerra tolda o discernimento. Vale tudo do lado do agressor... ou julga que vale tudo. A prova disso é que agora é a Rússia, liderada por Putin, que impõe sanções a Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América. Mas não só, as sanções são extensíveis a Antony Blinken, secretário de Estado, e a outras instituições americanas. A informação foi veiculada pelo ministério das Relações exteriores da Rússia.

É sabido que, tantas vezes, nas relações políticas, económicas ou até culturais os estados invocam o princípio da reciprocidade. Conhecemos bem o termo, inclusive no diálogo entre os países que compõem a CPLP - Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. Algumas vezes, mesmo usando a mesma língua de Camões, conseguem desentender-se, o que é uma pena e perda de tempo para todos os povos irmãos. Mas, voltando à Rússia, neste caso invocar o princípio da reciprocidade soa apenas a ridículo. Veja-se o argumento: "Em resposta a uma série de sanções sem precedentes, a partir de 15 de março, a lista de proibições russa inclui, com base na reciprocidade, o presidente, J.Biden; o secretário de Estado, A.Blinken; o secretário da Defesa, L.Austin ;e o presidente do Estado Maior Conjunto, M.Miley, bem como vários chefes de departamento e figuras americanas conhecidas", lê-se na nota do governo de Putin que, curiosamente, se limita a usar iniciais para listas os nomes dos visados. E não será um desleixo de escrita e comunicação, certamente.

A Rússia de Putin continua a achar que ainda vai conseguir convencer o mundo de que não está a ver o mesmo mundo ao contrário?

Numa ação concertada, ontem partiram para Kiev vários líderes europeus. Os primeiros-ministros da Polónia, República Checa e Eslovénia marcaram encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro, Denyz Shmyhai. Uma tentativa de demonstrar a Putin e ao mundo que é "inequívoco o apoio de toda a União Europeia (UE) à soberania e independência da Ucrânia e apresentar um pacote de ajuda abrangente", declarou o porta-voz do governo polaco, Piotr Müller.

Numa altura em que a NATO observa a guerra, que vai avançando em direção às suas fronteiras, a União Europeia tenta, com jeitinho, dizer basta. Será suficiente?

Se a comunidade internacional tivesse sido muito mais firme na condenação de Putin perante a anexação da Crimeia pela Rússia em 20214 o face ao recente reconhecimento das duas províncias independentistas da Ucrânia (exactamente, por onde começou a guerra), o líder russo não se auto convencesse de que poderia virar o mundo ao contrário e o mundo continuaria imóvel, apático.

Diretora do Diário de Notícias