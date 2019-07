O ministro da Defesa propôs há dias um conjunto de medidas para o Hospital das Forças Armadas (HFAR) que põem em causa a natureza militar daquela unidade e, nalguns casos, são consideradas inaceitáveis pelas chefias, soube o DN.

O assunto foi discutido no início do mês em Conselho Superior Militar (CSM), com o ministro João Gomes Cravinho a apresentar um documento feito com base num estudo coordenado por Ana Jorge e que as Forças Armadas desconhecem, confirmaram várias fontes dos diferentes ramos.