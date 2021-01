As medidas adotadas pelo governo para combater a escalada da pandemia são as certas?

Quando assisti ao anúncio do primeiro-ministro, acerca das medidas para este novo confinamento, fiquei com a sensação de que este é igual ao primeiro, exceto em quase tudo, e as incoerências, os sinais contraditórios e a incapacidade de previsão mantêm-se. E quando o governo relaxa, quem paga a fatura são os portugueses, como, de resto, estamos a ver.

Mas acha que as exceções são demasiadas?

Parece-me que podem comprometer os sacrifícios que o país está a atravessar.