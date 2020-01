Miguel Gaspar, de 33 anos, formou-se em Gestão e Administração Pública, em Coimbra, de onde é natural e tem a família. Em 2012, a crise financeira em Portugal, aliada à vontade de conhecer outras realidades e ganhar experiência, levou-o a emigrar, primeiro para Itália, depois para a Suíça. Aconteceu tudo isso - ganhou experiência e autonomia financeira, mas o amor falou mais alto. Regressou há três meses.

É um dos 629 portugueses que voltaram a trabalhar em Portugal ao abrigo do Programa Regressar. A medida, lançada há seis meses, implica um apoio financeiro do Estado para emigrantes e lusodescendentes, com valores variáveis que dependem do agregado familiar. Os candidatos trouxeram companheiros e filhos, mais 679 pessoas, num total de 1308 emigrantes que deixaram de o ser em 2019 através do programa.