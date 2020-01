A história de Luís e Anabela. Como as cabras ajudaram um casal a refazer a vida

Nesta quarta-feira, quando o calendário assinalava dia 15, Nuno Tavares Pereira enviou mais um comunicado para as dezenas de endereços que o computador já memorizou. No assunto, o mesmo de sempre: "abandonados" - tal como acontece desde outubro de 2017, quando no dia 15 o fogo destruiu centenas de casas e matou 45 pessoas naqueles concelhos da região centro.

O empresário de Oliveira do Hospital escreve todos os meses aos ministérios da Agricultura e Infraestruturas, aos grupos parlamentares, à sétima comissão do Parlamento e a dezenas de órgãos de comunicação social, na qualidade de porta-voz do MAAVIM (Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões). A esse rol de destinatários junta-se ainda a Presidência da República, a Comissão de Coordenação da Região Centro (que até outubro passado era presidida por Ana Abrunhosa, agora ministra da Coesão Territorial).