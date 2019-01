O Parlamento discute hoje uma petição que propõe um referendo sobre o enriquecimento ilícito e a delação premiada. A proposta, que chegou à Assembleia da República com 4080 assinaturas (o que obriga à discussão em plenário), não será acompanhada por nenhum partido - e as petições não abrem um processo legislativo, o que só acontece quando uma bancada parlamentar avança com a proposta. Mas o tema está para ficar: a comissão parlamentar eventual sobre transparência, que deverá terminar os trabalhos até final de março, tem em mãos três propostas que defendem a penalização do enriquecimento injustificado. Uma figura legal que não existe no ordenamento jurídico português, mas que já leva uma longa história na Assembleia da República.