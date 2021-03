Começo por recordar um telefonema recebido na varanda do Argana, em Marraquexe, no dia 20 de abril de 2011. Era a TSF a pedir um comentário sobre o evoluir da situação na Síria, quando na Tunísia e no Egito por exemplo, os líderes já tinham sido destituídos e estes países já se preparavam para a fase seguinte, do regresso à normalidade constitucional possível, mas que demonstrava uma evolução fora da caixa da continuidade. Lembro-me de ter dito, "olhe daqui a 10 anos ainda estaremos a falar disto e as mudanças estruturais não serão muitas!" Porquê? Perguntou a jornalista. "Porque o regime sírio tem o Irão como pilar central e o Irão é outro nível!".

E cá estamos, a confirmar a "profecia" dada ao único regime do Médio Oriente que conseguiu assegurar a continuidade dinástica pretendida por Saddam Hussein no Iraque, por Ali Abdullah Saleh no Iémen e, no norte de África, por Hosni Moubarak no Egipto, Ben Ali na Tunísia e Muammar Kadhafi na Líbia, que não conseguiram assegurar a transição de pai para filho, confirmando o negócio de família em que transformaram os negócios de Estado.