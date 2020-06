Lisboa. Centros comerciais e Lojas do Cidadão reabrem portas esta segunda-feira

Apesar da situação epidemiológica se ter agravado em cinco dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), os cidadãos desta zona passam a usufruir a partir desta segunda-feira dos mesmas serviços e regras das restantes regiões do país. Abrem os centros comerciais e as Lojas do Cidadão, que já funcionavam noutras cidades. Assim, as lojas com mais de 400 m2 e inseridas nos centros, tal como as áreas de comidas e bebidas aí inseridas, passam a funcionar, seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) disse no domingo esperar que a reabertura de centros comerciais na região de Lisboa se realize "de forma ordeira", a partir de segunda-feira, considerando que haverá "ainda mais cuidados" dado o foco de contágios.

"Tenho a referir que estes centros já reabriram noutros locais do país e não tivemos notas de distúrbios nem de ajuntamentos anormais, nem de comportamento não cívico por parte das pessoas, portanto nada faz esperar que a abertura destes centros comerciais em Lisboa não se verifique da mesma forma ordeira", declarou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, falando na conferência de imprensa diária da evolução do surto de covid-19 no país.

De acordo com a responsável, "não se perspetiva que o comportamento da população em Lisboa seja diferente, antes pelo contrário, é uma população que terá ainda mais cuidados porque sabe que a atividade do vírus em Lisboa é superior à do resto do país".

Ao contrário do que era imposto até agora para a AML de apenas ser permitido o ajuntamento de 10 pessoas, passam a poder reunir-se até 20 pessoas.

Alarga-se também a todo o território "a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na circulação relativa aos veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, em virtude da dificuldade de prática de distanciamento social em veículos automóveis, em especial nos de transportes de trabalhadores", segundo o que foi determinado pelo Conselho de Ministros.

A AML integra os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Há três duas semanas, o governo tinha decidido adiar na AML o levantamento de algumas restrições previstas na terceira fase de desconfinamento, impondo regras especiais sobretudo relacionadas com atividades com grandes aglomerações de pessoas.

No resto do país a terceira fase do desconfinamento devido à pandemia de covid arrancou a 1 de junho. Nesta data terminou o "dever cívico de recolhimento" e a reabertura das grandes superfícies comerciais, salas de espetáculos, cinemas, ginásios, piscinas e Lojas do Cidadão.

Reabertura parcial dos ATL

A abertura dos Ateliers de Tempos Livres (ATL) terá duas datas diferentes, com alguns a abrirem na segunda-feira e os ligados às escolas a 26 de junho, revelou hoje a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Houve necessidade de uma adaptação em função da situação epidemiológica. Abrirão a partir de 15 de junho os que não estão integrados em estabelecimentos escolares e a partir de 26 de junho os que estiverem relacionados com as escolas", disse Graça Freitas, que falava na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

De acordo com a diretora-geral, as regras estão atualmente em fase de audição pública e serão divulgadas "em tempo oportuno".

"Ouvimos sempre os parceiros para saber se as regras estão adaptadas às necessidades. As orientações sairão em tempo oportuno", disse Graça Freitas.