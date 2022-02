Aposentações no Estado continuam a subir com saída de 13 mil em 2021

O número de saídas da função pública para a aposentação manteve-se elevado e em crescimento no ano passado, prosseguindo a tendência de aumento destas saídas iniciada em 2018.

Em 2021, saíram para a reforma 13 011 funcionários públicos, ainda mais 35 que o número de novos aposentados do setor público de 2020, quando as saídas para a reforma subiram 29% para 12 976, revela a última síntese da Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), publicada ontem.

A educação e a saúde foram os grandes contribuintes absolutos para o volume das aposentações do ano passado, com 3091 e 1985 novos aposentados, respetivamente, entre os 9617 trabalhadores da Administração central que deixaram a atividade. Nas administrações regionais e locais, estas saídas totalizaram 3034, com mais 360 funcionários a dizerem adeus ao trabalho nos fundos da Segurança Social.

Apesar da manutenção do nível elevado de saídas para a reforma, e também outras saídas definitivas e situações de mobilidade (com 126 904 saídas no total), o total de entradas de trabalhadores (141 569) continuou a compensar o emprego público, com um saldo de mais 14 665 trabalhadores em 2021.

Ao certo, dezembro terminou com 733 495 funcionários públicos, num crescimento de 2% face ao mesmo mês do ano anterior. Na administração central, a subida foi de 1,6% (mais 8 904 trabalhadores). Já na administração local, o crescimento foi de 3,3%, com mais 4 025 postos de trabalho.

O setores que mais engrossaram o emprego público foram, precisamente, aqueles que tiveram mais aposentados, com os hospitais do SNS a contarem com mais 3156 trabalhadores, e as escolas do ensino básico e secundário a darem emprego a mais 2337 funcionários. Nas unidades de ensino e investigação também houve um ganho de 1798 trabalhadores, sendo que nas forças de segurança o ano terminou com mais 910.

Por tipo de carreira, a DGAEP destaca que foram os técnicos superiores o grupo que mais cresceu na função pública (mais 2107), seguido dos assistentes operacionais (mais 1883), enfermeiros (mais 1242), médicos (898), pessoal das forças de segurança (839) e professores do ensino universitário (777).

Os dados da síntese estatística também dão conta da evolução das remunerações dos funcionários públicos, com os dados a reportarem-se a outubro. Segundo estes, a remuneração base média da função pública atingia então 1 540,50 euros, subindo 0,5% face a um ano antes, com o vencimento total médio nos 1800,40 euros, numa variação homóloga de 0,6%.

Nalgumas carreiras, porém, houve mesmo uma queda nos salários médios, com os maiores recuos a ocorrerem entre diplomatas - menos 5,1% no vencimento médio total, que é também o mais elevado, de 8 814 euros, devido às colocações no estrangeiro - e investigadores científicos - menos 2,1% no vencimento total, para 2 714,3 euros.

Os técnicos superiores de saúde (menos 0,8%, para 2 142,5 euros), os magistrados (menos 0,6%, para 6 121,4 euros), os técnicos superiores (menos 0,5%, para 1 827,2 euros), os polícias municipais (menos 0,4%, para 1572,6 euros), oficiais dos registos e do notariado (menos 0,3%, para 2 140,4 euros), informáticos (menos 0,3%, para 2 007,1 euros), os trabalhadores do fisco (menos 0,2%, para 2 263 euros) também registam descidas do salário médio. O mesmo sucede ainda com pessoal das forças armadas, professores de politécnico e dirigentes intermédios (todos com um recuo de 0,1%, para 1 846,8 euros, 3 307,8 euros e 3 150,5 euros, respetivamente).

Maria Caetano é jornalista do Dinheiro Vivo