No cemitério Teresa Pereira, de 46 anos, lava a campa que primeiro foi da avó e que agora acolhe também a mãe. "Parece mentira", desabafa. Nunca imaginou que tão cedo estivesse a fazer à mãe o que, como funcionária da Junta de Freguesia de Reguengos, faz a tantos outros que nem conhece. Maria Rosa Aleixo morreu no dia 29 de julho, pouco mais de um mês depois de ter sido levada do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, com covid-19.

"Foi das primeiras a saber que estava infetada e a ser transferida", confirma Teresa, apesar de ela "tanto ter pedido a Deus que a protegesse da doença". "Se o arrependimento matasse, já não estava aqui. Só queria o melhor para a minha mãe e pensei que era metê-la no lar", continua. Se alguém tem culpa "não sou eu ou a minha mãe. Eles é que a mataram", afirma de voz embargada. "Deixaram o vírus entrar no lar e começar a matar os que lá estavam", argumenta, abanando a cabeça.