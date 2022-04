Darwin Núñez promete vir a transformar-se num verdadeiro jackpot para o Benfica no final da época. Depois da brilhante campanha na Champions, com seis golos apontados a equipas de topo europeu, a SAD encarnada viu o valor do passe do internacional uruguaio inflacionar e acredita que o jogador pode ser transferido por valores a rondar os 80 milhões de euros.

O nome do uruguaio de 22 anos está neste momento no bloco de notas de várias equipas de topo, do PSG ao Arsenal, passando por AC Milan, Tottenham, Bayern Munique, Liverpool e Manchester United, antevendo-se um leilão mais para o final da temporada.