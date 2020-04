"O mundo está 'paralisado por uma pandemia que está a espalhar morte' mas "ainda há vida aqui", afirmou Michel Aupetit, arcebispo de Paris, na Sexta-Feira Santa, quando celebrava uma missa na Catedral de Notre-Dame. Não foi a primeira missa realizada naquele local depois do incêndio que, a 15 de abril de 2019, destruiu parte da catedral, em França. Mas foi sem dúvida uma das mais simbólicas por se incluir nas celebrações da Páscoa e por acontecer quase um ano depois da tragédia.

"Senhor, estamos aqui nesta catedral que há um ano se incendiou e colapsou parcialmente, causando um choque global", disse o arcebispo durante a missa que foi transmitida pela estação televisiva católica francesa KTO-TV. Nos bancos não se sentaram fiéis. Apenas ali estava uma dúzia de pessoas, entre sacerdotes, músicos e operadores de câmara, todos equipados com fatos de proteção, capacetes e máscaras, não só devido ao novo coronavírus mas também por causa do chumbo tóxico do telhado, derretido devido ao fogo, e que ainda contamina o local.