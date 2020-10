De olhos postos no petróleo e no gás natural que está escondido sob as águas do Mediterrâneo, Israel e o Líbano viram as costas a décadas de conflito - tecnicamente ainda estão em guerra - e começam nesta quarta-feira a negociar para ultrapassar o diferendo sobre as suas fronteiras marítimas. O diálogo, que surge após três anos de pressão dos EUA, será mediado por Washington e pelas Nações Unidas.

As apostas são elevadas, mas não se esperam milagres. "Não estamos a falar de negociações de paz e de normalização das relações, mas de uma tentativa de resolver uma disputa técnica, económica, que há dez anos atrasa o desenvolvimento dos recursos naturais offshore", escreveu no Twitter o ministro da Energia de Israel, Yuval Steinitz, falando na necessidade de ser "realista".