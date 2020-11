Vi o trailer de Rebecca, um remake pela Netflix do clássico filme de 1940, de Alfred Hitchcock. Gostei, porque me poupou tempo - poderei investir suas duas horas e um minuto de duração em outra coisa mais útil. Conhecendo bem o original com Joan Fontaine, Laurence Olivier e Judith Anderson, em asfixiantes preto e branco e tela quadrada, posso dispensar o forrobodó de cores, efeitos especiais, espasmos e sexo adolescente entre os atores azulejados da nova versão.

E há, claro, a chamada triunfal do trailer: "Baseado no livro atemporal de Daphne du Maurier." Refere-se ao romance de 1938 da inglesa Daphne, 30 anos na época e já famosa como autora de romances em que as raparigas arfavam com sofreguidão e seus decotes inflavam-se como foles à visão dos aristocráticos mancebos. Em Rebecca, ao contrário, a heroína é uma mulher que nunca se vê, porque morreu antes de começar a história, e a personagem mais marcante é a diabólica governanta que nitidamente alimentava uma paixão lésbica pela patroa. Parecia uma nova escritora... Talvez por isso, o livro tenha ganho um importante prémio literário, vendido de saída milhões de exemplares, sido traduzido em várias línguas e logo levado ao cinema pelo produtor americano David O. Selznick, que importou Hitchcock expressamente de Londres para dirigi-lo.