Ilegalidade, incúria, mentira e desumanidade: o retrato do SEF dado pela morte de Ihor

Ilegalidades sucessivas, diluição de competências, incumprimento dos regulamentos, omissões, desorganização, negligência, desprezo pelos direitos humanos.

O diagnóstico da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre as circunstâncias que resultaram na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa já seria arrasador sem incluir também o que descreve como uma tentativa de encobrimento coordenada ao mais alto nível - quão alto está por esclarecer.