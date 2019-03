Salaviza: "Vamos ter uma relação com os krahô para o resto da vida. Haja ou não filmes"

João Salaviza e Renée Nader Messora criaram uma relação com indígenas do Brasil que vai além do cinema. O filme de ambos, Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos, premiado pelo júri em Cannes, chega hoje às salas.