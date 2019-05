O futuro de Sérgio Moro está no Eixo Monumental, a avenida central de Brasília onde se situam, a uma distância de meros 500 metros, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, opinam a maioria dos observadores políticos brasileiros. Se depender de Jair Bolsonaro, soube-se agora, o seu ministro da Justiça vai sentar-se entre os juízes da mais alta corte do Brasil já a partir de 2020 e não na cadeira de presidente da República do país. Se depender do próprio Moro, não se sabe.

Num intervalo de poucas horas, o presidente disse que combinou com ele indicá-lo ao STF à primeira oportunidade. O ministro negou qualquer acordo nesse sentido.