O que fazer com um festival que consegue o novo de Tarantino, tem Almodóvar à espreita da primeira Palma de Ouro e uma avalancha de cinema francês? À partida, no papel, Cannes 2019 tem uma das mais entusiasmantes seleções dos últimos anos. Um festival que é naturalmente dominado pela expectativa em torno de Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, apenas confirmado à última da hora.

O filme do realizador de Pulp Fiction, Palma de Ouro há precisamente 25 anos, é, quer se queira quer não, o mais esperado do festival. A história de uma estrela de Hollywood e do seu duplo em paralelo com a morte de Sharon Tate em 1968. Tarantino a filmar de forma pop a chegada da Nova Hollywood mas também símbolos como Bruce Lee...