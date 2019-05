Em 2017, 723 pessoas foram condenadas pelo crime de consumo de estupefacientes, mais 128% que em 2009. Tendo as condenações por tráfico diminuído no mesmo período, a percentagem relativa aos consumidores no total de condenados por crimes ligados às drogas subiu de 15,9% em 2009 para 38,3% em 2017.

A maioria dos consumidores (616) foi condenada em multa efetiva. Mas consta no relatório de 2019 do SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), na sua página 167, a informação de que em 2017 houve 58 condenações a pena de prisão, 51 suspensas e sete efetivas. Sobre a duração das penas impostas (suspensas ou efetivas) não há informação.