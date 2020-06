Manuela Júdice já estava sentada quando cheguei ao Palad'Arte, restaurante peruano que a secretária-geral da Casa da América Latina escolheu para este almoço, preferindo vir até à Parede do que escolher entre as opções que existem hoje em Lisboa para comer um ceviche ou um lomo saltado, dois pratos icónicos da cozinha do Peru, o país da moda no que diz respeito à gastronomia (já lá iremos porquê). Imito a minha convidada e peço um copo de vinho branco, e assim começamos a nossa conversa com a descoberta do próprio restaurante, com dono português, João Pinheiro, um apaixonado pelo Peru, mas cozinheiro (e sócio) peruano, Luiz Arotengo: "Conheci o Palad'Arte através das minhas colaboradoras na Casa da América Latina que tinham convidado o chef para um ateliê de cozinha peruana no Mercado da América Latina em Cascais. Há outros restaurantes peruanos em Lisboa, mas este aqui é muito do meu agrado."

Chegam uns camarões al panco (panados) e depois um polvo anticuchero, grelhado e regado com o molho que lhe dá nome, e já estou convencido da justeza da escolha. Manuela - combinámos este trato informal - fala-me de Portugal como país tema da Feira do Livro de Lima, um convite feito pelo presidente Martín Vizcarra quando em fevereiro de 2019 esteve em Lisboa, e comento que o entrevistei para o DN. Seria, concordamos, uma boa oportunidade para escritores portugueses conhecerem o Peru, a sua história e cultura, e claro a gastronomia. Mas, entretanto, o evento, agendado para realizar-se entre 17 de julho e 2 de agosto, foi adiado devido à pandemia da covid-19 e aqui aproveito para esclarecer que o Palad'Arte já reabriu, mas que esta conversa teve lugar em março, antes do confinamento.