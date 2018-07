Ter casa em Lisboa já é mais caro do que em Berlim

A cidade de Lisboa já ultrapassou Berlim no preço das casas. Para viver na capital portuguesa uma família terá de desembolsar, em média, 1059 euros por mês; já para viver na congénere alemã será necessário despender perto de 996 euros. Na lista de 77 cidades avaliadas, Lisboa encontra-se na 38.ª posição, enquanto Berlim está logo atrás, na 39.ª. Olhando aqui para o lado, Madrid aparece algumas posições acima, em 35.º lugar. Mais afastada está a cidade de Barcelona nos 30 primeiros de uma lista encabeçada por Hong Kong e Nova Iorque.

Para estimar o custo das casas, a UBS considerou o preço de três diferentes tipos de apartamentos, T2 e T3, com e sem mobília. Para a estimativa foram incluídos os gastos com água, eletricidade e gás e excluídas despesas com garagem.

Para comparar o preço de uma casa temos de olhar para o custo de vida e para os salários nas diferentes cidades analisadas. A UBS compara o poder de compra de todas as 77 cidades, através de índices salariais em que Nova Iorque assume o valor 100. Tomando ainda os exemplos anteriores, Berlim regista um valor anual líquido salarial correspondente a 91,6 pontos e Lisboa a 44,5. Ou seja, se convertêssemos estes valores em euros seria o mesmo que dizer que em Lisboa um trabalhador recebe em média o correspondente a 44,5 euros de um nova-iorquino e que um trabalhador em Berlim o correspondente a 91,6 euros. Uma diferença de 47 euros que coloca Berlim na 15.ª posição, bem afastada de Lisboa, que surge na 48.ª. A meio das duas cidades está a capital espanhola na posição 36.

Trabalhar o dobro para comprar um hambúrguer

Outra forma de avaliar o poder de compra em diferentes cidades pode ser feita através da comparação de preços ou do número de horas ou minutos necessários para comprar um bem. A UBS optou por comparar um produto alimentar que é igual em todo o mundo: o Big Mac. Para comprar este hambúrguer em Lisboa seria necessário trabalhar mais de meia hora (36,3 minutos), o dobro do tempo despendido em Berlim (18,4 minutos). Já em Madrid será necessário trabalhar cerca de 28 minutos para comprar o mesmo hambúrguer.

Os portugueses são conhecidos por gostarem de café. Talvez por isso, Lisboa seja uma das cidades com a bica mais barata. De acordo com os dados recolhidos pelo banco suíço de investimento, podemos beber um café por 65 cêntimos. É a segunda cidade, entre 77, com o preço mais baixo. Melhor só mesmo Lagos, na Nigéria, onde pode beber um café por 53 cêntimos. Do lado oposto da lista está Doha, a capital do Qatar, onde um café pode custar a pequena fortuna de €5,50, equivalente a um almoço em Portugal. Não muito longe deste valor está o preço do café em Copenhaga, na Dinamarca, que, em média, custa €5,36.

Fazer uma escapadinha em Lisboa

Apesar da explosão do turismo em Portugal, Lisboa continua a ser muito competitiva para pequenas pausas de fim de semana. De acordo com a análise da UBS, a capital portuguesa tem preços médios abaixo das congéneres europeias. Uma escapadinha pode custar pouco mais de 400 euros, mais barato do que Berlim (€527) e abaixo dos 600 euros pedidos em Madrid. A lista é encabeçada por Nova Iorque, onde uma pausa na cidade pode ultrapassar os 900 euros.

Mas se fazer uma escapadinha pode sair em conta, o mesmo não se pode dizer de comprar eletrodomésticos. De acordo com o ranking da UBS, Lisboa é a sexta cidade com os preços mais elevados. No cesto de compras, o banco de investimento colocou produtos de gama alta: uma televisão 4K de 40 polegadas, uma câmara digital, um computador pessoal, um computador portátil e um iPhone X de 64 GB desbloqueado. Tudo pelo preço de 4500 euros. Se tiver disponibilidade, o melhor é ir até Madrid, onde pode poupar quase 600 euros e aproveitar para uma escapadinha.