No sábado, a Altice Arena, em Lisboa, vai ser o palco da última etapa do ano da Blast Pro Series, um dos maiores eventos de desportos eletrónicos a nível internacional e o maior alguma vez realizado em Portugal. São esperadas 6000 pessoas para ver os melhores jogadores do mundo em competição. Este é também o primeiro grande evento internacional do género em Portugal e é quase certo que voltará a realizar-se em Lisboa em 2019.

Leia o artigo completo no DN Insider