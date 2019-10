Pelo menos dois mortos. O tufão chamado "velocidade" está a arrasar o Japão

O tufão Hagibis, um dos mais poderosos das últimas décadas no Oceano Pacífico, deve afetar grande parte do Japão durante o fim de semana. Os japoneses preparam-se para os efeitos daquela que é a tempestade mais poderosa que atingiu o país em 60 anos. Segundo a BBC, o tufão atingiu o Japão às 19.00 (hora local), com ventos que chegaram aos 225 km/hora e chuvas torrenciais.

O país já está sentir os efeitos do Hagibis, com algumas áreas já inundadas, dezenas de milhares de casas sem energia e duas vítimas mortais.

De acordo com a NHK, citada pela BBC, mais de 270 mil casas ficaram sem energia, 90 pessoas ficaram feridas e nove encontram-se desaparecidas. Só no Japão foram emitidas ordens de evacuação para mais de 800 mil famílias.

Atualmente classificado como um tufão "violento", no topo da escala de intensidade ciclónica no Japão, o Hagibis está a dirigir-se para o sudeste do país e poderá atingir a área de Tóquio, alertaram esta quarta-feira os meteorologistas japoneses.

De acordo com um responsável da Agência Meteorológica Japonesa (JMA), o poder atual de Hagibis é semelhante ao de quatro dos maiores tufões que o Japão viu nas últimas décadas, incluindo o Faxai no mês passado, que provocou danos significativos em Chiba, nos subúrbios de Tóquio.

Para sábado, "espera-se velocidades de vento de 45 metros por segundo" ou 162 quilómetros por hora, disse o responsável numa conferência de imprensa.

Se o tufão não perder força poderá impedir a realização de várias partidas do Mundial de Râguebi que estão a ser realizadas atualmente no Japão, incluindo França-Inglaterra este sábado, em Yokohama, perto de Tóquio. O Japão deve enfrentar a Escócia no mesmo estádio no domingo.

"O tufão causará fortes chuvas em grande parte do país. Os ventos fortes soprarão primeiro, seguidos por chuvas torrenciais", declarou, acrescentando que nas zonas costeiras são esperadas ondas violentas.

Os ventos fortes podem provocar mais inundações e deslizamentos de terra, alertou a Agência Meteorológica do Japão. As autoridades emitiram avisos de evacuação em áreas de risco particular, enquanto os supermercados estão a ficar com as prateleiras vazias à medida que as pessoas tentam fazer stocks de alimentos.

Voos e viagens de comboio têm sido cancelados e lojas e fábricas permanecem encerradas. Prevê-se que Hagibis, que significa "velocidade", atinja a principal ilha japonesa de Honshu.

Esta pode ser a tempestade mais forte que o país enfrentou desde o Kanogawa Typhoon, em 1958, que vitimou mais de 1200 pessoas.

Notícia atualizada às 23.20