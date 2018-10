Premium Chefias militares souberam da demissão pela imprensa

O primeiro-ministro e o ministro da Defesa (à esquerda) com o almirante Silva Ribeiro na inédita cerimónia do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas que se comemorou a 3 de setembro deste ano.

A demissão de Azeredo Lopes como ministro da Defesa chegou nesta sexta-feira aos gabinetes dos chefes militares pelas notícias, garantiram fontes castrenses ao DN.

Ouvidas sob anonimato, por não estarem autorizadas a falar sobre uma matéria sensível, as fontes disseram desconhecer que esteja previsto algum encontro de despedida entre Azeredo Lopes e os quatro chefes militares.

A desconfiança era já a nota dominante na relação entre o ministro e as chefias militares, com a eventual exceção do comandante do Exército por estarem ambos sob fogo por causa de Tancos - em especial pela forma como lidaram com um caso que, segundo os códigos vigentes, os deveria ter levado a assumir a respetiva responsabilidade pedindo a demissão.

"Era um desfecho previsível, mais dia menos dia", assumiu uma alta patente do Exército.

O clima agravou-se na semana passada, quando Azeredo Lopes disse ter nomeado o diretor da PJ Militar (PJM) "por proposta" do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) - uma situação sem suporte legal e que o Ministério da Defesa não explicou ao DN com que bases foi feita.

O porta-voz do CEMGFA, comandante Coelho Dias, limitou-se a garantir ao DN que o almirante Silva Ribeiro se limitara a dar uma opinião sobre os dois nomes que Azeredo Lopes tinha recebido dos ramos.

A informação dada pelo ministro naqueles termos parecia vincular publicamente o CEMGFA pela escolha do novo diretor da PJM, quando este órgão de polícia criminal composto por militares é uma estrutura civil na dependência direta do ministro da Defesa.

Além de não explicar o porquê da informação dada, o gabinete do ministro Azeredo Lopes também não corrigiu os termos do comunicado - mantendo uma incorreção formal e uma imputação política difíceis de engolir pelos códigos militares, admitiram algumas fontes.

Curiosamente, fontes políticas observaram com algum humor ao DN que aquela situação poderia levar o ministro a ser acusado pelo CEMGFA - por lhe ter imputado a prática de uma ação ilegal.

Sem jeito

Azeredo Lopes revelou "muita falta de sentido de Estado e uma inabilidade política completa" nos quase três anos de mandato à frente das Forças Armadas, lamentou nesta sexta-feira um dirigente socialista ao DN.

"Deixar-se arrastar por uma situação" como a de Tancos "é uma coisa incrível", adiantou a mesma fonte, evocando o desabafo de outro socialista depois de Azeredo Lopes ter dito a seguir ao furto que assumia a responsabilidade política por um caso que era "exclusivamente militar".

O "estilo arrogante" de Azeredo Lopes, a quem um deputado da oposição reconhece ter feito um bom trabalho no plano externo e em especial junto de vNATO, UE e ONU, também não ajudava, observaram outras fontes ao longo do seu tempo de mandato.

Quem continua numa posição particularmente difícil é o antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes e atual adjunto para o Planeamento do EMGFA, tenente-general Martins Pereira.

Martins Pereira já foi convocado para prestar declarações no Ministério Público (MP), depois de ter entregue o memorando que recebeu do major Vasco Brazão com o registo da operação simulada de recuperação das armas à revelia da PJ e sem que a Procuradoria-Geral da República tivesse sido previamente avisada.

Independentemente do conteúdo do memorando e com Azeredo Lopes a reafirmar nesta sexta-feira que nunca o recebeu, o certo é que Martins Pereira estava obrigado a informar o MP ao tomar conhecimento daquela operação ilegal e agora incorre na prática de vários crimes (como o de encobrimento e denegação de justiça).

Demissão após anúncio de visita oficial

A notícia da demissão de Azeredo Lopes surgiu meia hora após o próprio Ministério divulgar a visita do ministro da Defesa na segunda-feira ao Regimento de Infantaria de Vila Real e à Escola de Serviços do Exército, na Póvoa de Varzim.

A cerimónia de posse da nova procuradora-geral da República, em Belém, foi assim a última em que Azeredo Lopes participou enquanto ministro da Defesa e da qual saiu ao lado do primeiro-ministro para ir para o Porto.

Na carta de demissão, Azeredo Lopes reafirmou não ter conhecimento "direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto" em Tancos.

Azeredo Lopes invocou ainda a necessidade de proteger as Forças Armadas do desgaste resultante do "ataque político ao ministro que as tutela" - algo que começou poucos meses após a sua posse e quando o braço-de-ferro sobre a continuação em funções do diretor do Colégio Militar (por causa da presença de alunos homossexuais na instituição) levou à demissão do chefe do Exército, general Carlos Jerónimo.

Segundo uma fonte militar com conhecimento do caso, quando Azeredo Lopes tentou demover aquele general paraquedista, este terá respondido: "Depois de sair do avião não posso voltar atrás."

Exército

Bruno Vitorino, deputado do PSD que era um dos críticos mais cáusticos de Azeredo Lopes na Comissão de Defesa, afirmou ao DN que "continua tudo na mesma" com aquela demissão.

"O caso não acaba com a demissão do ministro" e em cima da mesa continua a possibilidade de chamar o primeiro-ministro ao Parlamento para falar sobre Tancos, adiantou Bruno Vitorino.

Mas se o PSD continua a apontar para o chefe do governo, por considerar improvável que Azeredo Lopes não informasse António Costa sobre um assunto tão delicado, na mesa vai continuar o futuro do CEME - pois de ambos dizia-se que se protegiam mutuamente.

A demissão do general Rovisco Duarte foi pedida expressamente pelo CDS e, de acordo com uma alta patente do ramo ouvida pelo DN, essa "é a grande incógnita" que vai perdurar nos próximos tempos.

O Exército "precisa de tranquilidade" para ultrapassar esta fase tão negativa e o atual vice-CEME, tenente-general Fernando Serafino, continuará a ser o mais capaz de promover essa transição devido ao seu perfil e aceitação interna caso não seja atingido por qualquer estilhaço relativo ao processo simulado de recuperação das armas de Tancos, reconheceu a mesma fonte.

Algumas das fontes divergem contudo sobre se a melhor solução para o ramo passa por substituir Rovisco Duarte nas próximas semanas. Quem sugere a sua continuidade fundamenta-a com o facto de Tancos continuar por resolver - o que iria necessariamente perturbar o início de mandato do sucessor.

Outro caso judicial a que Rovisco Duarte ficou direta e negativamente associado é o da morte dos dois recrutas dos Comandos em 2016 - não pelas medidas corretivas que implementou mas devido à forma como atuou face aos instrutores acusados e aos quais não manifestou qualquer palavra pública de apoio apesar da presunção de inocência.

Ter demorado ano e meio a responder aos pedidos de apoio judiciário - um direito estatutário - feitos pelos instrutores e só o fazer dias após ser conhecida a decisão judicial de levar os 19 militares a julgamento agravou o mal-estar interno.

Seguiu-se o processo de substituição do coronel Pipa Amorim como comandante do Regimento de Comandos, contra quem se dirigiu publicamente em termos agrestes no final de uma cerimónia oficial no quartel da Carregueira.

Os desafios do sucessor

O novo ministro da Defesa deverá ser alguém que já domine o orçamento do Estado (OE) para as Forças Armadas para ser capaz de o defender no Parlamento, admitiram nesta sexta-feira diferentes fontes do setor.

Nesse sentido, uma solução possível é a da escolha de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros que já tutelou as Forças Armadas e por haver um precedente de Jaime Gama nos anos 1990, admitiram fontes do setor ao DN.

Outros nomes indicados como prováveis são os de Carlos César, presidente e líder da bancada do PS no Parlamento, e Marcos Perestrello, que agora cessa funções pela segunda vez como secretário de Estado da Defesa.

Marcos Perestrello (à direita) foi secretário de Estado da Defesa pela segunda vez. © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Contudo, fontes do Ministério da Defesa disseram ao DN que Marcos Perestrello "não quer e já arrumou os papéis".

Dado como certo é o peso acrescido que o Presidente da República passará a ter na área da Defesa, pois cabe-lhe aceitar e dar posse ao nome a propor pelo primeiro-ministro.

Conhecer e defender a proposta de orçamento para a Defesa será o primeiro dos objetivos do novo titular da pasta, assumindo que será alguém conhecedor da instituição militar. Seguem-se as propostas de revisão das leis de programação militar (LPM) e de infraestruturas, que ainda nem começaram a ser discutidas com a oposição.

A recém-aprovada proposta de incentivos para os militares em regime de voluntariado e contrato é outro assunto com implicações financeiras a exigir a atenção do sucessor de Azeredo Lopes. Politicamente, a manutenção do general Rovisco Duarte como chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) continuará a manter viva a questão de Tancos em termos militares, admitiram altas patentes ao DN.

Promoções ainda por aprovar, carreiras e falta de efetivos são outros dossiês complexos em cima da mesa, para além do problema crónico que representa o buraco financeiro do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).

A este propósito e conhecendo o modus operandi dos militares, no IASFA suspiraram de alívio por Azeredo Lopes ter caído no dia em que era suposto o seu presidente entregar a lista discriminada das casas na posse do instituto, respetivos arrendatários, tipologia e valor da renda.

A experiência indica que a mudança de ministro na Defesa é aproveitada por responsáveis militares para recomeçar os processos de novo e segundo o seu entendimento.