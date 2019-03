Mais uma derrota para May, mais um passo para o adiamento do Brexit

O Governo reúne-se esta quarta-feira à tarde para discutir o plano de contingência para o Brexit. Numa reunião marcada na terça-feira à noite, já depois do chumbo no Parlamento britânico da proposta de acordo entre o governo de Londres e a União Europeia. (António Costa ia reunir com os presidentes dos Conselhos de Administração dos 11 hospitais constantes do projeto-piloto de "Autonomia dos Hospitais EPE", mas este encontro foi adiado.)

Na nota de agenda enviada às redações, ao final da noite de terça, o gabinete do primeiro-ministro informa que na reunião, que terá lugar na residência oficial de São Bento, para além de António Costa, estarão presentes os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, das Finanças, Mário Centeno, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Economia, Pedro Siza Vieira.