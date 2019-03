Mais de dois anos depois de ter sido apresentada no Parlamento, a proposta de lei do governo para alterar a lei sindical da PSP deve ser discutida na especialidade "na próxima semana", de acordo com fonte parlamentar que está a acompanhar o processo. O DN teve a confirmação de deputados do PSD e do PS de que o processo "está na fase final" e de que está neste momento nas mãos dos sociais-democratas para "um aval final".

Para a lei ser alterada tem de ser aprovada por uma maioria de dois terços dos deputados e as bancadas do PSD e do PS têm feito este trabalho com muita discrição "para evitar demasiado ruído à volta de uma questão tão sensível", assinalou a mesma fonte evolvida.