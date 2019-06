PS, PSD, BE e PCP preparam-se para aprovar, esta sexta-feira, em plenário na Assembleia da República, uma proposta do Bloco de Esquerda que põe fim à cobrança da taxa moderadora nos centros de saúde e noutros serviços complementares, como consultas hospitalares, desde que o utente seja referenciado por um médico do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A matéria começou por ser discutida no âmbito da nova Lei de Bases da Saúde, mas acabou por se autonomizada, devendo agora ser aprovada na generalidade e aprofundada pelos partidos na especialidade.

"Consideramos que tudo o que é prescrito deve ser feito pelos utentes e por isso não há aqui nada a moderar. Tem de ser gratuito. É um cinismo dizer-se que cobrar uma taxa sobre um raio-X que foi prescrito é moderar a procura", disse o deputado do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira, ao DN. "As taxas de moderação nos cuidados de saúde primários são uma barreira e propomos que isso acabe".