Venha a hipérbole: Rolling Thunder é o documentário musical mais importante dos últimos anos. Não é um testemunho de uma época, uma mera descrição de uma digressão ou um tomar do pulso da América a festejar o seu bicentenário. É tudo isso e muito mais, sendo que esse "muito mais" talvez passe por dar ao espectador acesso a um estado de espírito, precisamente o de Bob Dylan, feliz fora e dento do palco. O Dylan trovador e músico, mas também o Dylan que se abre à câmara de Scorsese para dizer que "não se lembra da Rolling Thunder Revue, ainda não tinha nascido".

Usando imagens de arquivo que demoraram 40 anos a ser montadas e uma fórmula de depoimentos do "antes" (feitas na altura) e do "depois" (recolhidas ao longo dos anos e mais recentemente), o documentário de Scorsese é de uma magnificência que as quatro horas de No Direction Home: Bob Dylan não tinham.