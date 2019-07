Ainda não é com este governo que acabam as escolas com amianto

Há dois anos, o governo prometeu que até 2020 a remoção de amianto (material considerado cancerígeno) de edifícios públicos estaria resolvida, o que incluía 192 escolas. Mas na educação a bandeira está longe de ser cumprida: 42 escolas ainda esperam para ver a situação resolvida. E uma coisa é já certa, isso não vai acontecer na atual legislatura, que está a três meses do fim. Há apenas este verão para prosseguir com as intervenções em falta, que devem ser feitas em período de férias, e ainda há escolas sem obras no horizonte.

"Por cá, continua tudo na mesma, sem resposta ao problema e sem promessas sequer", conta o diretor do Agrupamento de Escolas D. Dinis, em Leiria. Na escola secundária de Vieira do Minho, depois de um telhado de amianto ter ruído neste ano, as obras ficaram prometidas para agosto.

Segundo dados do gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues, até à data "foram concluídas ou estão em curso cerca de 150 intervenções" das 192, sendo que "no período 2011-2015 foram substituídos 236 138 metros quadrados de coberturas deste material". A extinção deste material das escolas, acrescenta, "é uma prioridade do plano de investimentos do Ministério da Educação". Mas o prometido deverá ficar por executar. Pelo menos até ao final deste mandato.