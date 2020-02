A Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias pediu à Ordem dos Médicos que se pronunciasse com urgência sobre cada um dos projetos relativos à morte medicamente assistida apresentados por BE, PS, PEV e PAN, cuja discussão na Assembleia da República está agendada para 20 de fevereiro. O DN sabe que os quatro projetos já foram analisados individualmente e que o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas (CNEDM) deu parecer negativo a todos, manifestando-se assim contra "a eutanásia e o suicídio assistido". O Conselho Nacional Executivo, presidido pelo bastonário, já os aprovou.

Nos pareceres o CNEDM explica que esta "reposição na nova legislatura de projetos sobre o mesmo tema não requereu argumentação diferente tida no anterior parecer coletivo", entregue em abril de 2018, altura em que ocorreu a primeira iniciativa legislativa sobre esta matéria com a discussão de todos os projetos a 29 de maio de 2018. No entanto, nos pareceres agora formulados foram introduzidos "alguns aditamentos sobre aspetos particulares de cada um dos projetos".