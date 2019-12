O que é que pode relacionar uma mulher na Somália com uma aldeia no Sudeste Asiático, um bivalve do Mediterrâneo com os recifes de coral na Austrália? Duas palavras: alterações climáticas. De uma forma ou de outra, todos os seres vivos, nos quatro cantos do globo, sentem os efeitos das mudanças climáticas. Ao longo das últimas duas semanas, em paralelo com a Conferência do Clima em Madrid, foram vários os estudos de diferentes origens que vieram mostrar isso mesmo.

Ano a ano a bater recordes de aquecimento global